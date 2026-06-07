◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第3日（2026年6月6日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

13位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算4アンダーに伸ばしトップと2打差の4位でホールアウトした。

U―NEXTのインタビューの一問一答は以下の通り。

――今日1日を振り返って？

「今日もすごく我慢のゴルフができたと思う。いいパーセーブもたくさんあった。ずっと我慢してきて17番のバーディーにもつながったと思うし、我慢強くプレーできたんじゃないかなと思う」

――11番のチップインを含めてグリーン周りから多彩なショット見せた。ショートゲームの手応えは？

「ラインによって全然打ち方が変わるこのキクユ芝のグリーン周りのアプローチだけど、ジャッジも今日はすごく良かったと思う。そういったところで拾っていかないと、なかなかスコアは伸ばせないので、今日はそこがうまくいった」

――アイアンショットのフィーリングは？

「少しタイミングが合わなくて右に行ってしまうところはあったけど、その辺だけ修正して明日1日また頑張れたらいい」

――12番以降は厳しいパーセーブが続いた。

「12番はパターが打ち切れなくてショートしてしまったけど、それ以降のパットは振り子のイメージで自分のペースを意識してやってたいので、アジャストできたと思う。チャンスは少なかったけど、17番は長いパットが決まって、18番もしっかり打ち切れてたので、その辺は良かったと思う」

――いい位置で最終日を迎えられる。

「いろんなプレッシャー、緊張はあると思うけど、しっかり自分のプレーに集中して、毎ショット、ベストを尽くせるように頑張る」