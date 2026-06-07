人気アニメ「アイカツ！」のシリーズ公式Xが7日に更新。この日開催予定のイベントで、声優の日笠陽子（40）の出演が一部制限されると発表した。

「お知らせ」と書き出して「本日6/7(日)開催の『ALL AIKATSU！ BAND LIVE 〜LEGGENDA VOCE〜』にご出演予定の日笠陽子さんにつきまして、ご出演内容に関するお知らせがございます。下記画像よりご確認ください」とコメント。

画像では「本公演に出演を予定している日笠陽子さん (アイカツフレンズ! 天翔ひびき役)が右腕を負傷されたため、 ご本人と慎重に協議を重ねた結果、ご参加いただく楽曲のパフォーマンスを、一部制限してご出演いただきます」と報告。「本公演を楽しみにしていただいているお客様にはご心配をおかけいたしますが、スタッフ一同、万全を期してステージを作り上げてまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、この変更に伴う払戻はお受けできかねますこと、ご了承ください」と伝えた。

声優の日笠陽子は5月25日、所属事務所公式サイトを通じ右手肘付近を骨折し、治療に専念するため複数の番組出演を見合わせると発表。同月26日放送の「声優と夜あそび 2026」および27日放送の「井澤詩織と日笠陽子の机のアイスが溶けるほど」への出演を見合わせると伝えられていた。