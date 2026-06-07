＜速報＞畑岡奈紗が「68」で2打差4位に浮上 渋野日向子は13H終えて3打差
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。13位から出た畑岡奈紗が4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル4アンダーで、ホールアウト時点で首位と2打差の4位タイにつけている。
【写真】9年前の貴重写真 畑岡奈紗の振袖姿
1番パー5で2オンに成功してバーディ発進。5番では1.5メートルにつけて伸ばし前半を2アンダーで折り返した。ティイングエリアが前に出た名物10番パー4では1オンを狙うもボギー。それでも11番でグリーン奥ラフからのチップインバーディでバウンスバックとすると、17番は5メートルのフックラインを沈めてバーディを奪った。全米は2018年大会から9年連続9度目の出場。21年大会は笹生優花とのプレーオフに惜敗して2位、23年大会は首位から最終日を出たが4位で終えた。悲願のメジャー制覇に向けて、好位置で最終日を迎えることになる。渋野日向子は13番を終えて3バーディ・3ボギー。トータル3アンダー・8位タイにつけている。ネリー・コルダ（米国）と同組で回る神谷そらは、3つ落として終盤へと入っている。トータル6アンダーの首位にキム・セヨンとチョン・インジ（ともに韓国）。トータル5アンダー・3位にアリソン・リー（米国）が続いている。トータル4アンダー・4位タイには畑岡、ネリーらが並んでいる。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
畑岡奈紗のスイングをコマ送りで【写真】
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
ノースリーブドレスにブルガリをはめて 渋野日向子の華美なクリスマスドレス【写真】
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
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