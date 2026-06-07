【来週の風、薫る あらすじ】女郎心中話の記事が掲載される 病院でも問題に
【モデルプレス＝2026/06/07】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第11週「凪にそよぐ」が、6月8日から12日にわたり放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
女郎の夕凪（村上穂乃佳）を親身になって看病する直美（上坂樹里）。一方のりん（見上愛）は、廃娼運動の記事を掲載していた新聞社を訪れ、相談することに。
そんなある日、女郎の心中話の記事が新聞に掲載される。反響は大きく、病院でも問題になって…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第11週／6月8日（月）〜12日（金）放送
女郎の夕凪（村上穂乃佳）を親身になって看病する直美（上坂樹里）。一方のりん（見上愛）は、廃娼運動の記事を掲載していた新聞社を訪れ、相談することに。
そんなある日、女郎の心中話の記事が新聞に掲載される。反響は大きく、病院でも問題になって…。
（modelpress編集部）
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