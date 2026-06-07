糖質の吸収を遅らせ満腹感が得られる！万病を遠ざける緑茶の飲み方のポイントとは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

糖質の吸収を遅らせ満腹感が得られる！万病を遠ざける緑茶の飲み方のポイントとは

緑茶が万病を遠ざける

脂肪をためにくく、かつ健康的な体をつくるためには緑茶の栄養成分が有効です。飲み方のポイントを押さえて、日常的に飲むのがおすすめです。※掲載の情報は2021年8月現在の編集部調べによるものです。価格はすべて税込み表示です。

●糖質の吸収を遅らせ満腹感が得られる

緑茶の栄養素でまず注目したいのが、渋み成分であるポリフェノールの一種「カテキン」です。糖質の吸収を遅らせる働きがあり、抗酸化ビタミンのβ- カロテンやビタミンＣ、糖質の代謝をよくするビタミンＢ群もたっぷり含まれています。これらの栄養素が脂肪

の燃焼を促進し、コレステロール値や高血圧を改善。さらに活性酸素を減らすなどの効果もあります。

血糖値の上昇を抑えて中性脂肪の合成を防ぐには、食前に飲むことが大切です。渋みと苦みが満腹感を呼び起こすので食後の１杯も忘れずに。食べ過ぎ防止に一役買ってくれます。緑茶を手軽に飲むことができる、ペットボトル入りのものでもかまいません。

●大さじ1杯のお酢で内臓脂肪を撃退

お酢の主成分である「酢酸」は脂肪の合成を抑制し、脂肪を燃焼する効果があります。1日に大さじ1（約15ml）が目安です。複数回に分けて飲んでもよいので、料理や飲み物に足すなど、普段の食事に取り入れてみましょう。

コンビニでも手軽に手に入るおすすめアイテム！

●株式会社伊藤園 『機能性表示食品 お～いお茶濃い茶』

上質かつカテキンが豊富な国産茶葉を100％使用。体脂肪を減らす機能が報告されている機能性関与成分のガレート型カテキンが340mg* 含まれる抹茶入りの緑茶飲料です（無香料・無調味）。1日2本を目安に、食事とともに飲むのがおすすめ。*1,200ml あたり

◦金額：151円◦内容量：600ml◦栄養成分【1日1200ml あたり】エネルギー：0kcalたんぱく質：0g脂質：0g炭水化物：0g食塩相当量：0.2gガレート型カテキン：340mgカテキン：960mg ※本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。

●サントリー食品インターナショナル株式会社『サントリー緑茶 伊右衛門』

創業200年以上の歴史をもつ、京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した茶葉でつくられる本格緑茶。2020年4月に発売以来最大のリニューアルを行い、淹れたての緑茶のような豊かな旨み・香りと穏やかな渋みによる飲みやすさ、そして鮮やかな緑の水色（すいしょく）が楽しめるようになりました。

◦金額：151円◦内容量：600ml◦栄養成分【1本あたり】エネルギー：0kcalたんぱく質：0g脂質：0g炭水化物：0g食塩相当量：0.02gカテキン：8～29mg

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。