◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合安打が「７」、連続試合出塁が「１９」で止まった翌日、得意の６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号に期待がかかる。先発は山本由伸投手（２７）で大谷に並ぶ日本人トップの６勝目を狙う。

前日５日（同６日）の同戦では佐々木朗希投手（２４）が７回２安打無失点１０Ｋと快投。最近では５月３１日（同６月１日）の本拠地・フィリーズ戦で山本が５回１／３を４安打無失点１０Ｋで５勝目、３日（同４日）の敵地・Ｄバックスでは大谷がリアル二刀流で投げては６回２安打無失点で６勝目とドジャースが誇る日本人トリオが無双している。

米データサイト「オプタ・スタッツ」は「日本生まれの投手３人がそれぞれ無失点の先発登板を記録したチームはＭＬＢの長い歴史の中でもドジャースが初めて。しかも、それを１週間のうちに成し遂げた」と紹介。チームの日本人投手で最後に失点したのは、５月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦で５回１／３を３安打１失点だった朗希が２回にソロを被弾した場面。以降は３人で２１回２／３連続無失点となっている。

さらに、日本人に限らずともドジャースの先発陣は好投が続いており、現在は大谷、ロブレスキ、朗希で１９イニング連続無失点。この日の試合前、ロバーツ監督は「そこまで無失点のイニングが伸びているとは気付いていなかったが、彼らの投球を見ていて、しっかり失点を防いで、試合をつくってくれるという素晴らしい安定感がある。シーズン序盤は主戦投手に依存している部分もあったが、今は先発ローテ全体がスムーズに機能している」と満足そうな笑みを浮かべた。

この日は山本が先発。首の寝違えで正捕手スミスが急きょスタメンを外れるアクシデントもあったが、ラッシングとのバッテリーでどこまで無失点記録を伸ばしていけるだろうか。