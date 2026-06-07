『サンモニ』膳場貴子キャスターが「うん？」首かしげる事態 高市首相「秘書がキレた」国会質疑で
TBS系『サンデーモーニング』（毎週日曜 前8：00）が7日に放送され、膳場貴子キャスターが「うん？」と首をかしげる場面があった。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
高市早苗首相の陣営が、誹謗中傷動画を作成したのではないかと「週刊文春」が報じている疑惑に絡み、国会質疑を紹介。
野党側は、文春側が公開した高市首相の秘書のものとされる音声データについて聞いた。高市首相は「あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」「違和感がありました」「確認のしようがございません」などと答えた。
秘書本人に確認したのか問われると、高市首相は「（本人に）聞いてみてくれと言ったら、なんで私が有料会員にならなきゃいけないんですかと、なんで私がお金を払わなきゃいけないんですかと、キレられましたよ」と答えた。
これに対して、膳場キャスターは「うん？」と反応し、「秘書がキレたから確認ができなかった？…ということなんですけど、これ違うのであれば、すみやかに確認して否定すべきかなと思うんですけど」と、出演者に話題をふる流れとなった。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
高市早苗首相の陣営が、誹謗中傷動画を作成したのではないかと「週刊文春」が報じている疑惑に絡み、国会質疑を紹介。
野党側は、文春側が公開した高市首相の秘書のものとされる音声データについて聞いた。高市首相は「あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」「違和感がありました」「確認のしようがございません」などと答えた。
これに対して、膳場キャスターは「うん？」と反応し、「秘書がキレたから確認ができなかった？…ということなんですけど、これ違うのであれば、すみやかに確認して否定すべきかなと思うんですけど」と、出演者に話題をふる流れとなった。