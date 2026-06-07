「大惨事だ」「驚くほどレベルが低い」ベルギーにまさかの０−５大敗…日本とGS同組のチュニジアに母国ファン茫然「W杯で笑いものにされる」
現地６月６日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するチュニジア代表が、国際親善試合でベルギー代表と敵地で対戦。０−５の大敗を喫した。
強豪ベルギー相手に苦戦を強いられたチュニジアは28分に先制を許すと、53分にも追加点を献上する。以降は粘り強く戦っていたなか、62分に退場者を出して数的不利になるとその３分後に失点。さらに85分と87分にもゴールを奪われた。
１日のオーストリア戦にも０−１で敗れたチュニジアはW杯開幕直前の試合で２連敗。この結果に対して母国ファンからは以下のような声が上がっている。
「酷すぎる」
「グループステージ敗退は決定的」
「何も期待していなかったが、がっかりだ」
「戦術が何もない」
「ワールドカップで笑いものにされる」
「驚くほどレベルが低い」
「冗談だろ？」
「大惨事だ」
チュニジアは14日に行なわれるGS初戦でスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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強豪ベルギー相手に苦戦を強いられたチュニジアは28分に先制を許すと、53分にも追加点を献上する。以降は粘り強く戦っていたなか、62分に退場者を出して数的不利になるとその３分後に失点。さらに85分と87分にもゴールを奪われた。
「酷すぎる」
「グループステージ敗退は決定的」
「何も期待していなかったが、がっかりだ」
「戦術が何もない」
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「冗談だろ？」
「大惨事だ」
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