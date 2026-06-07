◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人1−1ロッテ（6日、東京ドーム）

巨人はロッテとの交流戦2戦目、この日解説を務めた江川卓さんが長嶋茂雄さんとの逸話を明かしました。

長嶋さんが亡くなってから1年。江川さんは「長嶋さんにすごいこと聞いちゃったんですけど」と切り出すと、長嶋さんとのエピソードを明かします。

「ヒットをどうやって打つか知ってるか？と聞かれまして、“ヒットはな、野手がいないところに打つんだ。それがヒットになる”とおっしゃった」と逸話を公開。

するとその直後、ロッテの6回の攻撃で、先頭打者の山口航輝選手が野手のいない左中間を破る2塁打を放ち、まさに逸話が体現されました。

このプレーに「こういうのがヒットらしいです」と江川さんが笑いながらコメント。

同じく解説を務めた今江敏晃さんも「すごいですね、長嶋さんの力って。こういう話をしてるとそういうことが起きるんですもん。不思議な力というか、不思議なパワーを持たれているお方だなとつくづく思いますね」と驚いた様子でした。

試合は両投手陣が奮闘みせ1-1の引き分けに終わりました。