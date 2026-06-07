チュニジアはベルギーに0-5で敗れた

チュニジア代表は現地時間6月6日、北中米ワールドカップに向けた準備のための親善試合でベルギー代表と対戦し、0-5で敗れた。

日本のファンからは「多くの国が死んだふり作戦してる」と反響を呼んでいる。

試合はベルギーホームで行われ、チュニジア代表は前半28分に先制を許し0-1で折り返すと、後半8分にも追加点を奪われる。さらに同17分にはFWイシュマエル・ガルビがこの2枚目となるイエローカードを提示され、苦しい展開となった。その後も失点を重ねたチュニジアは、1点も返せずにまさかの0-5と大敗を喫した。

試合終了後にはチュニジアのファンから選手へブーイングと野次が浴びせられるなど、W杯最後の試合で後味の悪い展開に。ワールドカップのグループステージでオランダ、日本、スウェーデンと同組となり、第一戦でスウェーデンとの対戦を控えるなか、本番前最後の試合でまさかの敗戦となってしまった。

チュニジアは2日のオーストリア戦でも0-1で敗れており、さらに日本の同組のオランダ代表はアルジェリア代表と1-1、スウェーデン代表もノルウェー代表に1-3、ギリシャ代表に2-2と、アイスランド代表に1-0で勝利した日本以外は未勝利となっている。

SNS上では「油断させに来てるぞ」「本番では別の顔を見せてくるのかも」「大敗したことで守備固めに徹されたらガチで困る」「コスタリカ現象起きそう」「油断は禁物」「日本以外が負けすぎてて逆に怖い」「マジか」「死んだふり作戦？」「決して油断してはいけない」「日本以外全部コケてる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）