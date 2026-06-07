国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式（グランドセレモニー）が１３日夜に東京・青海のトヨタアリーナ東京で開かれ、昨年発売、配信された楽曲から主要６部門が発表される。音楽人５０００人が選ぶアワードとして昨年、京都で第１回を開催。今年は東京に移し、規模を拡大する。実行委員長の野村達矢氏（６３）が取材に応じ、今年のアワードに込めた思い、今後の展望などを語った。（加茂 伸太郎）

開催まで６日。最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀アルバム賞など昨年の音楽シーンを彩った楽曲、アーティストらが決定する。

「世界とつながり、音楽の未来を灯（とも）す。」をコンセプトに始動したＭＡＪ。昨年は文化庁のある古都・京都（ロームシアター京都）で開かれ、ＮＨＫで生放送、ＹｏｕＴｕｂｅで全世界に生配信された。今年は平日から週末（土曜）に変更。規模を拡大し、トヨタアリーナ東京に会場を移す。ＮＨＫでの生放送、ＹｏｕＴｕｂｅ生配信に加え、Ｌｅｍｉｎｏ、ＡＢＥＭＡ、ｒａｄｉｋｏなどでも生配信される。

野村氏は「昨年は身近にいる友人、知人が、今までに見たことのないような顔で『すごいものができたね！』と言ってくれました。ＭＡＪで取り上げた楽曲はストリーミングサイトで数字を伸ばし、音楽市場にも存在感を示すことができた。一定の成果を出せたと思います」と上々の評価。「日本の音楽をグローバルに誇れるものにする。日本をアジアの音楽を世界へ発信する発信地の一つにする。それが望みであり、ミッションです」と語った。

日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会の主要５団体が結集。２０２３年にＭＡＪを主催する「ＣＥＩＰＡ（一般社団法人カルチャー＆エンタテインメント産業振興会）」が発足した。

「これまで音楽業界全体で一つのことに取り組むことはなかったように思います。業界の垣根を越えて一つになったのは、画期的な出来事だったと言えます」

きっかけはコロナ禍だった。不要不急の外出の自粛を迫られ、「密閉」「密集」「密接」の３密回避が叫ばれ、ライブ会場は「悪」とされた。「ライブができなくなり、全てがストップした。エンターテインメント産業が大打撃を受ける中、個者の努力では立ち行かなくなった。どうやってリカバーしていけばいいのか…。産業として危機的な状況。音楽業界が結束して、同じ方向を向いて動き出さなければいけない（ギリギリの）ところだったと思います」

発足から２年を要したが、２５年に第１回授賞式が行われ、歴史的な一歩を踏み出した。同賞は、アーティスト自ら投票権を持つことが大きな特徴だ。投票者数はクリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、国際音楽賞の審査員など各分野の代表者ら５０００人以上に及ぶ。

「アーティストの方々にも広く関わっていただき、音楽的に創造性、芸術性が優れたものを評価していきましょうというスタンス。単なる人気投票ではないということです」

昨年は「旧譜が受賞することに違和感があるという声も、一部ではあった」ため、今年は楽曲、アルバムのエントリー対象作品の規定を再考。「期間内にチャートインした楽曲、アルバム」から「期間内に初めて配信または発売された楽曲、アルバム」に変更するなど柔軟に対応している（一部部門は除く）。

表彰部門も６２部門から７７部門に増設。「アイドルカルチャーアーティスト賞／楽曲賞」は「ボーイズ」「ガールズ」に分け、「最優秀ロングヒット賞」が新設された。

「アーティストだけでなく、裏方として働くクリエイター、スタッフをフォーカスして（多くの音楽人に）賞を取るチャンスを与えることが大事。若い世代が音楽業界を目指そう、こういった仕事に就きたいというきっかけになれば、業界全体の底上げにもつながる。ジェンダーの流れから逆行するように見えますが、アイドル部門の細分化は文化が異なるためです。文化が違うから支えるマーケットも違う。『ボーイズアイドルカルチャー』『ガールズアイドルカルチャー』にしたのはそのためです」

ＭＡＪの理想形はアジア版のグラミー賞。「手本となるのは米国のグラミー賞です。音楽を創るクリエイター、アーティストに支持され、信用されている。そこが根底にあるアワードなので学ぶべき部分と思います。ＭＡＪも受賞する・しないの前に、ノミネートされた段階で（栄誉なことなので）授賞式に参加していただけるように。そこは我々主催する側も、アーティストの信用を得られるように努力していかなければならない部分です」

国内の認知度向上や海外への積極的なアプローチなどの課題は残るが、音楽業界が一つになって盛り上げていこう―という機運が高まっているのは事実。「ＭＡＪをアジア最大のアワードにする」ことが当面の目標となる。

「素晴らしいものを作り上げてきた日本の音楽の歴史がある。そこは自信を持って、世界に向けて発信していきたいと思っています。このアワードをきっかけに（音楽界の）スターが生まれるようなことがあれば、うれしいですね。１０年、２０年と重ねていった時、米国のグラミー賞、英国のブリット・アワードと並ぶ世界３大アワードになれるぐらいまでには持っていきたい。将来的には、そういう存在になりたいですね」

当日は藤井風（２８）を始め、ＨＡＮＡ、サカナクション、ちゃんみな（２７）、米津玄師（３５）ら１２組が歌声を届け、授賞式に花を添える。「パフォーマンスするアーティストの方々も相当気合を入れて来るので、熱のこもったパフォーマンスに注目してほしいです」

ショート動画のバズがチャート反映

ストリーミング全盛の時代になり、リスナーの音楽視聴習慣も変化した。野村氏が社長を務めるヒップランドミュージックコーポレーションの所属バンド・サカナクションも「夜の踊り子」（２０１３年）がバイラルヒット（＝ＳＮＳの投稿、シェアで流行すること）。現在音楽チャートを席巻している。

「高中正義さんが７０歳を過ぎて再び脚光を浴びて世界的な人気になったり、サカナクションのように１３年前の曲がヒットし、音楽チャートの１位まで上がったり。ちょっとしたショート動画のバズがストリーミングのチャートに反映されていく。これが今の時代のトレンドで、ＣＤ全盛の時代にはなかったこと」。同曲は、韓国のクリエイターが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」のこぎ手を鼓舞する少年の踊りにあわせて使い、反響を得た。「それが日本でも『面白い！』となって、国を超えてみんながマネを始める。ボーダーレスを感じる事象になりました。最終的に楽曲のチャートにまで流れていくのが面白いところですね」と話した。

〇…１３日昼には一般部門の授賞式（プレミアセレモニー）が東京・ＳＧＣホール有明で行われる。その模様はＴＯＫＹＯ ＭＸで生放送、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信される。主要部門の授賞式前にはトヨタアリーナ東京でレッドカーペットイベントも行われる。