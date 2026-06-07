タンスのゲン株式会社から発売されているのが、最大除湿量56L/日のハイパワータイプの除湿機『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』だ。

一般的なリビング向け除湿機の除湿量が一日あたり約10～18L程度であるのに対し、本製品は一日あたり最大56Lの除湿が可能。木造で約54～60畳、鉄筋・プレハブで約90～100畳の広い空間に対応しており、家庭のリビングから飲食店、商業施設、オフィスなど幅広い場面での使用を想定している。なお、除湿量は環境温度30℃・湿度80%の条件下で測定された値となる。

除湿方式には、湿った空気を冷却・結露させて水滴へ変える「コンプレッサー式」を採用。ヒーターを使用しないため室内の温度が上昇しにくく、高温多湿になりやすい梅雨から夏場にかけて優れた除湿力を発揮する。電気代はデシカント式の約半分とされている。

運転モードは「連続除湿モード」「衣類乾燥モード」「除湿設定モード」の3種類を搭載。除湿設定モードでは40～70％の範囲（10％刻み）で湿度を設定でき、周囲の湿度に応じて自動で運転のON/OFFを切り替える。

風量は弱・中・強の3段階から選択可能。約22kgの本体には移動をスムーズに行うためのキャスターと取っ手が付いており、1時間刻みで最大24時間まで設定できるオン/オフタイマー、手動ルーバー、チャイルドロック、自動霜取り運転といった機能も備える。

タンクは大容量8Lのフタ付きタイプを採用。フタを閉めたまま排水できるため、移動時や排水時の水はねを防ぐ。満水時にはランプが点灯し、自動で運転を停止する機能も搭載する。さらに付属のドレンホースを接続すれば連続排水にも対応し、お風呂場などへ直接排水することも可能だ。販売はタンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて行われる。

■製品情報『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』メーカー：タンスのゲン株式会社主な仕様：・外寸：幅42×奥行32×高さ67cm・電気代（1時間あたり）：約23.66円（50Hz）/約27.3円（60Hz）・除湿方式：コンプレッサー式・最大除湿量：49L/日（50Hz）/56L/日（60Hz）（環境温度30℃/湿度80％時）・対応面積の目安：50Hz…木造54畳/鉄筋90畳、60Hz…木造60畳/鉄筋100畳・動作音：～45dB・タンク容量：8L・推奨使用環境：温度5～38℃、湿度30～90％・風量：360m3/h（強）、320m3/h（中）、220m3/h（弱）・湿度設定：40～70％（10％刻み）・運転モード：連続、衣類乾燥、おやすみ・各種機能：イオン、チャイルドロック、満水検知・オフタイマー：1～24時間（1時間刻み）・付属品：ドレンホース（内径：11mm）、フィルター、取り扱い説明書（保証書付き）販売チャネル：タンスのゲン本店、タンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店公式サイト：https://www.tansu-gen.jp/collections/dehumidifier/products/79700011