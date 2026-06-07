世界最強馬の衝撃的な敗戦にＳＮＳ上では、驚きと悲痛の声が寄せられている。６日、英国・エプソム競馬場で行われた第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（芝２４１０メートル）でカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、雨で重い馬場に苦しみ４着に敗れた。

２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で世界１位となった同馬は、英国伝統の古馬Ｇ１でも当然のように１番人気に支持されゲートイン。ミカエル・バルザローナ騎手が騎乗して最後方から追走した。最後の直線では内に押し込められる形。荒天で非常にタフな馬場に脚を取られたのか、勝利した昨年のジャパンＣで見せたような伸びはなく、先頭のベイシティローラーから４１馬身半も離されてゴールイン。６頭立てで４着というまさかの結果に終わった。

サンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣ、今年初戦のドバイ・シーマクラシックとＧ１・５連勝でレースに臨んでいたカランダガン。主催者のエプソム競馬場の公式ホームページでのグラファール調教師のコメントも「ミカエル（バルザローナ騎手）は『馬場状態が彼にとって厳しすぎる』と言っていました。彼を走らせるべきではなかった」と沈痛なものとなった。

カランダガンのまさかの結果に、土曜日深夜にもかかわらずＳＮＳ上では、「ジャパンカップ連覇狙ってさ今は休んで」「カランダガンがえげつない負け方してる」「馬場適性と天候がいかに大事が思い知らされる一戦 カランダガンでもダメなものはダメなのか…」「カランダガンは道悪ダメなのになぜ走らせたのか？」「カランダガン、はやく日本に来い」「去年ＪＣを世界レコードで勝ったカランダガンさん４着で画面にも映ってないんだけど・・４１馬身差負けって・・・・」「カランダガンどーした 負けるにしてもじゃない？」「さすがのカランダガンでも合わへん重馬場はしんどいか」「カランダガン大敗、だと…………？」などのコメントが寄せられた。