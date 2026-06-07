山梨県は４日、大学医学部に通う学生に修学資金を貸与する代わりに、卒業後の一定期間を県内の医療機関で働いてもらう制度について、勤務しなかった場合に違約金を求める条項を撤廃することを明らかにした。

現行制度では決められた期間の勤務で返済を免除される仕組みだったが、途中で辞めるなどした場合は、それまでの就業期間に応じて返還金を減額する形に見直す。

この制度は、県が医師不足の解消を目的に２０１９年に始めた「地域枠等医師キャリア形成プログラム」。山梨大などの医学部に地域枠で入学した学生の修学資金を県が提供し、医師免許取得後の１５年間のうち、９年間を指定された県内の医療機関で働けば返済が免除される。

途中で辞めるなどした場合には修学資金の一括返済と、年１０％の利息を求めていたほか、最大約８４２万円の違約金条項が設けられていた。

この日の定例記者会見で、長崎知事が違約金条項の撤廃を表明。年１０％の利息は残るものの、修学資金の返済については、働いた期間に応じて減額することなどを説明した。減額の割合については今後、協議していくという。

また、これまで国公私立ともに月額１３万円としていた貸与額についても、国公立は２０万円、私立は２５万円に引き上げることも明らかにした。

制度を巡っては、この違約金条項が違法だとして適格消費者団体「消費者機構日本」が県に削除を求める訴訟を起こし、１月の１審・甲府地裁の判決では、条項の差し止めが認められた。判決後、長崎知事は「上級審で徹底的に議論していきたい」などと不快感を表しており、県は２月に東京高裁に控訴していた。

一転して条項の撤廃となったことについて長崎知事は、「裁判での問題意識を踏まえて、本来の質の高い医師をしっかりと確保するという観点から制度の在り方を見直した」と説明。訴訟の方針については、「弁護士と相談したい」と話した。