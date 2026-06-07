現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことについてコメントした。

森下は6日の楽天戦の5回2死、初球と3球目の際どいストライク判定に、露骨に不満の色を浮かべ、4球目に空振り三振。真鍋球審に近づき言葉をかけ、ファウルゾーンを引き揚げる間も口が動いた。そして、暴言で退場が告げられた。危険球以外での球団の退場者は、20年10月24日巨人戦のサンズ（審判員への侮辱行為）以来になった。

真鍋球審は、歩きながらのやりとりと、森下がベンチに入った後に不適切な発言があったと説明した。「一度、警告した。それ以上言うなと。それでも続けたので」。具体的な内容は「彼が言った言葉なので」と伏せた。

落合氏は「これはねえ、ジャッジするのは審判なんでね、審判が1回ストライク、ボールの判定したものに関して、選手が不服言っちゃいけないんです。それを最後まで言って何か気に障るようなことを言ったんでしょう。それで退場っていうことなんでね」と言い、「あとは選手が審判との付き合い方をどう考えるかですよ。1回ストライクって言われたものに不服だから表情に出すっていうのは選手にとって非常にマイナスなんです。選手が審判とどうやって向き合うかっていうことの大事さを忘れているんだろうと思う」と指摘した。

そして、「真鍋っていうのは、1回ストライクをとったコースというのはゲームが終わるまでそこをとり続けるという審判。バラけない審判なの。だから優秀だっていうふうに言われてるんでね。だからその後に同じようなコースつかれたらやっぱり審判はストライクって言うはずなんですよ。それだけ優秀な審判なんでね」と説明した。

また、巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏が「（森下は）大人になってほしい」と言うと、落合氏は「これは変わらないと思う」ときっぱりと語っていた。