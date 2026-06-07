MBS西靖アナ、「アナウンサーじゃなくなります」YouTubeチャンネルであいさつ 新たな仕事を説明「来年、何年分老けているか…」
YouTubeのMBSアナウンサー公式チャンネル「ウラオモテレビ」が7日までに更新され、アナウンスセンター長の西靖アナが出演。異動になったことを伝えた。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
現在アナウンスセンター長を務める西アナが動画に登場し「異動します」と報告した。「私32年まるまるアナウンサーをやっておりまして33年目に突入したところなんですけれども、なんとアナウンサーじゃなくなります」と伝えた。
「何するんですか？」と聞かれ「よく分からない」としつつ、新たに経営戦略局長に就任したことを明かした。現在、レクチャーを受けているそうだが、「言われていることが分からない」と言い、前田春香アナの「転職みたいな感じですよね？」という言葉に、大きくうなずいていた。7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することが発表されていた。
「2025年度の決算が終わって決算書っていうのを読んでいるんですけど、毎日放送とラジオと関連会社がいっぱいあるわけですよ。関連会社全部の決算を読んで前年比で増えてるとか減ってるとかで、『ここちょっと…』とか言わなきゃいけないらしいですけど、どこがどうちょっとなのか…」と新たな仕事について説明しつつ、現在の戸惑いを明かした。
新しい仕事について語る西アナに、画面外から藤林温子アナと海渡未来アナも参加。機密情報を扱う仕事に「口軽い人無理じゃん」と驚き。その後も興味津々で、画面外から質問を投げかけてくる展開に、福島暢啓アナがツッコみ。
これまでのしゃべる仕事からしゃべらない仕事への変化について西アナは「だからって言っていいかわかんないけど、2週間前ぐらいにぎっくり腰やったんですけど、治んない」と明かした。続けて「1時間とか2時間、カメラの前でわーってしゃべって、終わったらこうああとかって、そういうなんかオンオフが皆さんお仕事あるでしょ？いましゃべってるじゃないですか？めちゃくちゃ体調良いですもん」とにっこり。
後輩アナに対して「やっぱりアナウンサーでい続けてくださいよ。そういう才能があるんだから」と言葉を贈った。いわゆる事務方のトップとなる新たな仕事に「大変そうですよ。来年、何年分老けているか…」と話していた。前田アナが「ウラオモには出られなくなるとか、そういう制約はないですよね？」と問うと「呼ばれたら出ますよ」と明言。「（機密情報が多く）ただ何にもしゃべんないかもしれない（笑）」と語り、「今後ともMBSをよろしくお願いいたします」という言葉で結んだ。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
現在アナウンスセンター長を務める西アナが動画に登場し「異動します」と報告した。「私32年まるまるアナウンサーをやっておりまして33年目に突入したところなんですけれども、なんとアナウンサーじゃなくなります」と伝えた。
「2025年度の決算が終わって決算書っていうのを読んでいるんですけど、毎日放送とラジオと関連会社がいっぱいあるわけですよ。関連会社全部の決算を読んで前年比で増えてるとか減ってるとかで、『ここちょっと…』とか言わなきゃいけないらしいですけど、どこがどうちょっとなのか…」と新たな仕事について説明しつつ、現在の戸惑いを明かした。
新しい仕事について語る西アナに、画面外から藤林温子アナと海渡未来アナも参加。機密情報を扱う仕事に「口軽い人無理じゃん」と驚き。その後も興味津々で、画面外から質問を投げかけてくる展開に、福島暢啓アナがツッコみ。
これまでのしゃべる仕事からしゃべらない仕事への変化について西アナは「だからって言っていいかわかんないけど、2週間前ぐらいにぎっくり腰やったんですけど、治んない」と明かした。続けて「1時間とか2時間、カメラの前でわーってしゃべって、終わったらこうああとかって、そういうなんかオンオフが皆さんお仕事あるでしょ？いましゃべってるじゃないですか？めちゃくちゃ体調良いですもん」とにっこり。
後輩アナに対して「やっぱりアナウンサーでい続けてくださいよ。そういう才能があるんだから」と言葉を贈った。いわゆる事務方のトップとなる新たな仕事に「大変そうですよ。来年、何年分老けているか…」と話していた。前田アナが「ウラオモには出られなくなるとか、そういう制約はないですよね？」と問うと「呼ばれたら出ますよ」と明言。「（機密情報が多く）ただ何にもしゃべんないかもしれない（笑）」と語り、「今後ともMBSをよろしくお願いいたします」という言葉で結んだ。