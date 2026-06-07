元中日監督の落合博満氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。６日に甲子園球場で行われた阪神−楽天戦でストライク、ボールの判定に抗議し退場処分を受けた森下翔太外野手について言及した。

落合氏は退場となったシーンを踏まえた上で「これはねジャッジするのが審判。審判が一度、ストライクと言ったことに選手が不服を言っちゃいけないんです。何か気に障るようなこと言ったんでしょう。それで退場ということなんでね」と語り、「選手は審判との付き合い方をどう考えるかですよ」と切り出した。

「一回ストライクと言われたことに不服だから表情に出すことは選手として非常にマイナスなんです。選手は審判員とどう向き合っていくかの大事さを忘れているんだと思う」と指摘した落合氏。「真鍋っていうのは一回、ストライクと判定したコースはストライクと取り続ける審判。ばらけない審判。だから優秀だと言われている。同じコースをストライクと言われたらその後も取り続ける。それだけ優秀なんで」と真鍋審判員のジャッジについても解説した。

森下は五回の打席で内角低めの初球がストライクコールされると、森下は不服そうに天を仰ぎ首をかしげた。３球目も際どいコースながらストライク判定。最後は力のないスイングで三振に倒れた。この後だ。真鍋球審と歩きながら言い争いが始まると、ベンチ前でにらみ合う形で退場を宣告された。