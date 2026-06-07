◆米大リーグ アストロズ１３―２アスレチックス（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦に先発。５回２失点で３勝目（３敗）を挙げた。

「フォームの中でリズムとタイミングをバランスよく投げることだけ意識して投げれたかなと思います」と今井。同地区対決勝ち越しを決め「昨日勝って、なんとか連勝して、チーム全体として勢いに乗って、連勝を積み重ねていければという雰囲気だった。すごく全体として良かったかなと思います」と打線が爆発しての連勝を喜んだ。

１点の援護をもらった直後の２回は四球、三振、セーフティーバントで１死一、二塁とされた。８番マクニールを右飛で２死。９番ハネズに対しては、カウント３―１からの５球目がボール判定で四球のところ、ＡＢＳチャレンジで覆りフルカウントとなった。６球目は膝元へのスライダーで空振り三振でピンチを脱すると、気合満点の表情でグラブをたたいた。

３回は２死から四球を出した後に連打され１失点。なお一、三塁で死球で満塁とピンチを広げると、ゲロフには押し出し四球で２点目を献上した。

４回は１死で安打を許したが無失点。５回はこの試合で初めて３者凡退とし、調子を上げたが、球数が９２球に達していたこともあり、この回限りで降板した。５６球がストライクだった。

５回５安打２失点３四球１死球８奪三振で、防御率は５・２４になった。

ア軍打線は序盤から猛攻。２回にはウェードが１号ソロ、アルバレスがリーグトップを独走する２２号グランドスラムを放ち、６―０と大きく突き放した。アルバレスは打率３割１分９厘、２２本、４８打点で瞬間的にリーグ３冠に浮上した。３回にはアルテューベに５号ソロが出るなど、５回までで１３点を挙げ、大勝した。