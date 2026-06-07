自身初となる「リアル二刀流」は不発に終わった。

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日本ハムの柴田獅子（20）が5日の広島戦で、「7番・投手」として今季初登板。プロ2年目にして初の投打同時出場で勝利投手となれば、大谷（現ドジャース）ですら叶わなかった偉業――だったが、現実は厳しかった。

投手としては降りしきる雨の影響か抜け球が多く、制球に四苦八苦。さらに広島打線にファールで粘られ、4回までに88球。結局、4回1失点で降板し、打者としても2打数無安打1併殺と、振るわなかった。

福岡大大濠から2024年ドラフト1位で入団。将来は大谷のような二刀流が期待されているが、その評価は球団内でも割れているという。

あるOBが言う。

「この日は制球が安定しなかったものの、投手としては、『コントロールが良く、空振りが取れる』という評価です。二軍では先発5試合を含む7試合で投げ、2勝0敗、防御率0.73。24.2イニングで30三振を奪い、四球も4つしかない。決して制球を乱さず、それでいて自己最速154キロの直球は球威も十分。この日は空振りこそ取れなかったが、広島打線もことごとく最速151キロ、平均140キロ台後半の直球に差し込まれていた」

では、打者としての評価はどうか。

「こちらは『長距離砲の素質は十分だが、時間がかかる』というものです。打ち方やタイミングの取り方は天性の素質があり、フリー打撃では高卒2年目とは思えないスイングスピードとパワーで、打球をガンガン飛ばす。ただ、実戦となると振りが途端に鈍くなってしまい、二軍でも打率.170。この日もフルスイングがボテボテの併殺打となったように、プロのスピードにまだ慣れていないのかもしれない」

と、このOBは続ける。

「球団は少なくとも、今季いっぱいはこのまま二刀流をやらせる方針のようです。おそらく3年目の来季も同様でしょう。問題はそれまでに二刀流でやっていけるメドが立つかどうか。来季終了後までに両方でそれなりの結果を出せなければ、“二刀流挑戦”は終わり。どちらかに絞らされるのではないか。いくら投も打も才ありとはいえ、芽が出るまで待っていては、どっちつかずに終わってしまう可能性がありますから」

大谷は2年目の時点で二刀流合格となったが、22年ドラ1の矢澤は現在は野手中心。残り1年半、柴田の挑戦やいかに。

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ところで、今季の日本ハムは、なぜ波に乗り切れないのか。評論家の権藤博氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムでその一因を鋭く分析している。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も要チェックだ。