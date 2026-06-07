映画『超ギャバン』限定フォームが解禁 怜慈は限界を超えた新たな姿“ギャバン・インフィニティ・アポロン”へと蒸着
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開される。限定フォームが解禁となった。
【画像】『Wヒーロー夏映画 2026』入場者特典
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ。
映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どき・れいじ）が蒸着する新フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の姿が明らかになった。これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で、ついに最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア“ゲキドーエモルギー・アポロン”へ。その力を全身にまとい、怜慈は限界を超えた新たな姿“ギャバン・インフィニティ・アポロン”へと蒸着を遂げる。
解禁されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、さらには体の外までも輪を描いて光っていることがわかる。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインに。ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか。その迫力ある姿を、ぜひスクリーンで。
また、第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定した。映画『仮面ライダーゼッツ』から、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、こちらも映画でしか見ることのできない、ゲストキャストの曽野舜太（M!LK）演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットになっている。
【画像】『Wヒーロー夏映画 2026』入場者特典
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どき・れいじ）が蒸着する新フォーム“ギャバン・インフィニティ・アポロン”の姿が明らかになった。これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で、ついに最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア“ゲキドーエモルギー・アポロン”へ。その力を全身にまとい、怜慈は限界を超えた新たな姿“ギャバン・インフィニティ・アポロン”へと蒸着を遂げる。
解禁されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、さらには体の外までも輪を描いて光っていることがわかる。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインに。ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか。その迫力ある姿を、ぜひスクリーンで。
また、第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定した。映画『仮面ライダーゼッツ』から、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、こちらも映画でしか見ることのできない、ゲストキャストの曽野舜太（M!LK）演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットになっている。