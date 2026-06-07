映画『仮面ライダーゼッツ』限定フォームが解禁 仮面ライダーゼッツエージェンドリームが登場
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』が7月24日に公開される。限定フォームが解禁となった。
【画像】『Wヒーロー夏映画 2026』入場者特典
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜 前9：30／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろず・ばく）が変身する新フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”が登場。ついにエージェント全員集合を果たすことが解禁された極秘防衛機関CODE。その全員の“夢の力”を駆使して戦う、まさに奇跡の姿です。最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ“ゼッツエージェンドリームドライバー”を用いて変身することができる本フォーム。白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。特別感がありながらも、その色味からどこか“仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト”も感じさせるような姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのよう。テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた“エージェント”という言葉を、ついに冠したフォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか。映画ならではのスケールで描かれる大注目のフォームとなっている。
また、第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定した。映画『仮面ライダーゼッツ』から、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、こちらも映画でしか見ることのできない、ゲストキャストの曽野舜太（M!LK）演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットになっている。
【画像】『Wヒーロー夏映画 2026』入場者特典
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…。テレビシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が初登場。夢と現実が交錯する映画ならではの世界は見逃せない。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろず・ばく）が変身する新フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”が登場。ついにエージェント全員集合を果たすことが解禁された極秘防衛機関CODE。その全員の“夢の力”を駆使して戦う、まさに奇跡の姿です。最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ“ゼッツエージェンドリームドライバー”を用いて変身することができる本フォーム。白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。特別感がありながらも、その色味からどこか“仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト”も感じさせるような姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのよう。テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた“エージェント”という言葉を、ついに冠したフォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか。映画ならではのスケールで描かれる大注目のフォームとなっている。
また、第1弾入場者特典として、「カード2枚セット＆エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定した。映画『仮面ライダーゼッツ』から、万津莫と映画限定フォーム“仮面ライダーゼッツエージェンドリーム”をデザインしたカードと、こちらも映画でしか見ることのできない、ゲストキャストの曽野舜太（M!LK）演じる玖門宗馬と仮面ライダー夢現が描かれた豪華カードがセットになっている。