お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。若手時代を語った。

ラジオでも共演中のアンタッチャブル・柴田英嗣と“仲良しバスツアー”と題し都内をめぐり、車中ではMC・かまいたちとトーク。02年にM-1グランプリで優勝するまでの若手時代について、「完全アウェー状態やった」と振り返った。

90年代の大阪は、吉本興業の伝説的劇場「心斎橋2丁目劇場」を拠点とするトガりまくった若手が活躍した時代。ABCテレビのお笑い番組「すんげー！Best10」などがティーンを中心に大人気だった。そんな中、ますおかは芸歴1年目の94年1月に「ABCお笑い新人グランプリ」で最優秀新人賞を受賞した。

岡田は「当時、一緒やったのが千原兄弟や」と回想。「すんげー！Best10でジャリスムとかメッセンジャーとかとやってたバリバリの時代。ギットギトのメンバーの中で唯一、松竹」と苦笑いした。

東京でも、数少ない大阪松竹の若手として「ぽつん」状態だったという。それでもテレビ朝日で放送された若手のお笑い勝ち抜きバトル番組「GAHAHAキング 爆笑王決定戦」で3代目キングに。「まだ芸歴2、3年目で10本しかネタがなかったわれわれが、ちょうど10週勝ち抜きで獲った」という。

濱家に「いわゆる下積み時代はなかったんですか？」と問われ、「いやらしい話、なかったな。バイトもほぼしてない。初年度でサラリーマンの給料抜いてたな」とぶっちゃけ。「ブレークはしなくとも地味に収入をつないで来られた」という理由について、「当時、吉本でもコント師が多かったの。漫才やってるのがカッコ悪い、古いみたいな時代があった」と切りだした。

「コント師はお笑い番組には出るけど、情報番組とはちょっとフィットしない。われわれは漫才してたから情報番組にもちょろちょろ使っていただいて、それなりの給料を頂いてた」とからくりを明かした。

濱家が「2丁目（劇場）漫才禁止時代みたいなのもあったんですもんね」と続くと、岡田はうなずき「なんか聞いたらね。だからそこで多少、われわれは漫才できるから重宝された」と話していた。