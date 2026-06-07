「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）

広島打線が坂倉、持丸の一発などオリックス投手陣から７点を奪い、森下−高−中崎の継投で逃げ切った。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「初回から飛ばしていった森下の闘争心」を第一の勝因に挙げ、低調だった打線の噴火を促したと評価した。

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森下の気迫あふれる投球が打線に火をつけたんじゃないか。この試合にかけているというような闘争心が凄く伝わってきた。彼のそういう姿を久しぶりに見たような気がするね。先発の責任というのか。連日の延長戦でリリーフ陣の疲労を感じていたのだろう。

（広島は４日の日本ハム戦で延長１２回を戦い２−５の敗戦。５日のオリックス戦は１２回で引き分けた。その結果、ハーンと森浦が３連投、高と辻が２連投となりブルペン事情が逼迫していた）

初回から飛ばしていった投球に森下の気持ちが表れていた。直球でグイグイ押していたし、内角を強気に攻めていた。制球も良く、調子のよくない時に目につく立ち上がりの悪さは、まったくなかったね。

飛ばしていった分、終盤に入ってつかまり、八回は満塁のピンチを残した状態で高の救援を仰いだが、そこまでよく踏ん張ったと言える。

（先発した森下の投球成績は７回１／３で８安打４失点。救援した高は２者を抑え、５−４の状況でその裏の攻撃に入った）

内野ゴロの間に１点を与えたとはいえ、リードを保ったまま八回を投げ終えた高の投球も見事だった。３連投にも耐えたのだからベンチの評価はさらに高まったはずだ。

攻撃陣は初回、２点目を取ったモンテロの安打は大きかった。二死三塁からだったこともあり、相手にダメージを与えたはずだ。

四回に坂倉、持丸の本塁打による追加点など点の取り方がよく、終盤に加えた名原の２点打も、取られた直後だっただけに効果的だった。その結果の大量点だが、打線全体が機能したというところに意義がある。

九回は内外野の好守で試合を締めた。投打に乗っていける貴重な１勝になったのではないか。特に森下の投球は、ほかの先発投手の見本になったと思うね。