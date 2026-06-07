マーベル「ロキ」「ソー」コラボプロテインが発売開始 ─ アジア限定フレーバー

人気のスポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」より、マーベルとの新たなコラボレーションとして、マイティ・ソーとロキをイメージした限定フレーバーのImpactホエイプロテイン2種がアジア限定で登場だ。

トレーニングは、自分自身との戦い。ヒーローたちが限界を超えて立ち上がるように、あなたの一歩も、毎日のひと振りから始まる。今回登場する2つのアジア限定フレーバーは、それぞれのキャラクターの個性を味で表現。

ロキ（メロンアイスクリームフレーバー）は、 甘くなめらかで、どこか掴みどころのない味わい。トリックスターらしいミステリアスな魅力を、優しい甘さに込めた。

マイティ・ソー（ミックスベリーフレーバー） は、濃厚で甘酸っぱい、力強い味わい。雷神の名にふさわしい、パンチの効いた飲みごたえを楽しもう。

1食（28g）あたり22g のたんぱく質を含有。9 種類の必須アミノ酸を含有。 Impact ホエイ プロテイン- MARVEL - ロキ（メロンアイスクリームフレーバー）、マイティ・ソー（ミックスベリーフレーバー）は、内容量630g（21食分）で3,890円(税込)。より購入できる。