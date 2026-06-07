『7番房の奇跡』の天才子役が19歳の“超絶美女”に！見違えるほどに成長した姿が話題

子役出身の女優カル・ソウォンが、見違えるほどに成熟した近況を公開し、人々を驚かせている。

最近、カル・ソウォンは自身のSNSに日常を捉えた写真を投稿した。

【写真】カル・ソウォン、“超絶美女”に成長

キャプションには、何も綴らず、雑貨店で撮影した鏡越しの自撮りなどを公開した。

しかし、これが一気に話題になった。2025年10月のチェコ・プラハ旅行の投稿以来、久々のSNS更新であったうえに、子役時代の面影を見つけるのが難しいほどに成長した姿が、人々を驚かせたのだ。

（写真＝カル・ソウォンInstagram）

なお、2006年生まれのカル・ソウォンは、2012年のSBSドラマ『お願い、キャプテン』に出演し、子役としてデビューした。特に、2013年に公開された映画『7番房の奇跡』で主人公の娘イェスンの子供時代を務め、大人気を博した。

『7番房の奇跡』は韓国で約1281万人の観客を動員し、大ヒットしたなか、カル・ソウォンは子供らしからぬ表現力と愛らしい外見で、一躍次世代の子役スターとなった。

（写真＝NEW）『7番房の奇跡』ポスター

その後も、『いとしのクム・サウォル』『青い海の伝説』などの人気ドラマをはじめ、『SP国家情報局：Mr.ZOO』などの映画にも出演し、キャリアを着実に積んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇カル・ソウォン プロフィール

2006年8月14日生まれ。2012年のドラマ『お願い、キャプテン』でデビュー。観客動員数1200万人の大ヒット映画『7番房の奇跡』（2013）で、天才子役として人気者に。劇中、ヨング（演者リュ・スンリョン）の娘イェスン役として登場し、感動的な親子愛あふれる演技を披露した。以降も、ドラマ『いとしのクム・サウォル』『青い海の伝説』『クリーニングアップ』『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』『男主サーチ』などに出演している。