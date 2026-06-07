◆第１５８回ベルモントステークス・Ｇ１（現地時間６月６日＝日本時間７日朝、米国・サラトガ競馬場・ダート２０００メートル、良）

米国クラシック３冠の最終戦が９頭立てで行われ、ケンタッキーダービー馬のゴールデンテンポ（牡３歳、米国・シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）が、２冠目を勝ち取った。勝ちタイムは２分３秒４９。

レースは荒天の予報を考慮し、数分前倒しでのスタート。ゴールデンテンポはホセ・オルティス騎手とコンビを組み、４番人気タイで道中は最後方から泥をかぶりながら追走していた。最後の直線ではパワフルなストライドで脚を伸ばし、コマンドメントとの一騎打ちになったが底力を発揮して振り切り、１馬身１／４差をつけてゴールに飛び込んだ。

同馬は前走のケンタッキーダービーで下位人気だったが、最後方から差し切って１冠目。中１週で行われる２冠目のプリークネスＳを見送り、最終戦に照準を合わせていた。

ケンタッキーダービーで７着のコマンドメント（ジョン・ヴェラスケス騎手）が４番人気タイで２着。ケンタッキーダービーでは１番人気で２着だったレネゲイド（アイラッド・オルティスＪｒ．騎手）が３着。単勝１倍台の１番人気に支持されていたが、２着馬から４馬身離された完敗だった。

総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートより換算）で、１着賞金は１２０万米ドル（約１億８８０７万円）。

なお、ベルモントパーク競馬場が改修工事のため、２０２４年から今年までサラトガ競馬場での代替開催だったが、来年はベルモントパーク競馬場での開催となる。