Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェーで新潟に０―０からのＰＫ戦の末に敗れ、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで４０クラブ中、８位となった。ＰＫ戦ではＪ１横浜Ｍから期限付き移籍中のＧＫ田川知樹（２４）が２本目を止めるも、４―５で涙をのんだ。今月３０日で移籍期間満了となる田川だが、８月に開幕する２０２６―２７年シーズンも札幌でプレーすることが確実となった。クラブ目標のＪ１復帰へ、若き正守護神が更なる進化を誓った。

新潟戦はＭＦ荒野拓馬（３３）が「崩された訳じゃない。自分たちのミスが多かっただけ」と振り返ったように、前半から流れが全くつかめなかった。その背景に移動の難しさがあった。プレーオフラウンドは会場が勝敗に大きくかかわってくる。移動手段が限定されていたため、試合前日の５日は午前１１時に札幌を出て仙台へ。そこから陸路で新潟に向かい、到着は午後８時過ぎだった。４５歳の誕生日前日の一戦を飾れなかった川井健太監督は「移動時間が長いと、神経系にダメージがあったり、それによって筋力のパーセンテージが出にくいであったりと、科学的にも出ている」とプレーへの影響を否定しなかった。

★ＭＦ堀米悠斗（昨季まで９年間プレーした古巣との対戦を終え）「いつも通りを心がけたけど、いつも通りじゃなくて。まだまだ未熟だなと。ただすごく幸せな時間だった。充実した１日になった」