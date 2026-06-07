日本企業の経営にもグローバルスタンダードが浸透しつつありますが、一部には日本ならではのスタイルとして根強く残っているものもあります。なかでも、銀行や取引先との付き合い方は独特です。どのような背景があるのでしょうか？ 経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

日本企業は「銀行との付き合い」も長期的

日本企業は、終身雇用制を原則とするなど、従業員との長期的な関係を大事にしていますが、銀行や取引先との取引でも長期的な関係を大事にしています。米国人から見ると「その時々で一番安い相手と取引すればいいのに」と思えるのでしょうが、長期的な関係にもメリットがあるのです。

ほとんどの日本企業はメインバンクを決めています。これは「かかりつけ医」のようなもので、銀行取引は原則としてメインバンクと行うのです。預金も借り入れも送金も給料振込もメインバンクを利用することで、メインバンクは大きな利益を得ることになります。

その代わり、メインバンクには義務が生じます。借り手企業が傾いたときには、支援する、という義務です。もっとも、これは契約に基づくものではなく、単なる「暗黙の了解」なので、支援しなくても罰則はないのですが、支援するのが普通ですし、借り手もそれを期待しています。

メインバンク制は「評判」で成り立っている

メインバンクが取引先を支援するのは、親切だからではなく、メリットがあるから…というより支援しないとデメリットがあるからです。借り手がメインバンクに預金等を集中していたのにメインバンクが借り手を見殺しにすると、他の取引先が「あの銀行は冷たい。別の銀行をメインバンクにしよう」と考えて逃げてしまうのです。それが怖いから、メインバンクは借り手を支援するのです。

もっとも、借り手の経営状態があまりに酷い場合には、支援しなくても他の取引先が逃げていかないので、支援せずに見放す場合が多いでしょう。金融危機のように、すべての銀行が余裕を失っているときは、支援しなくても取引先が他の銀行に逃げてしまう可能性が小さいので、支援を思いとどまるかもしれません。そのあたりはケースバイケースでしょう。

余談ですが、筆者は米国が日米安保条約に基づいて日本を守ってくれると信じています。米国にとって、日本との関係だけを考えれば「日本のために米兵が血を流すのは避けたい」でしょうが、米国が日本を見放せば、他の同盟国が米国との同盟関係にメリットを感じなくなり、同盟が消滅してしまうかもしれないからです。

取引先は、メインバンクから経理部長を迎え入れることがあります。経理に詳しい人に来て欲しい、ということもありますが、銀行に対して「我が社は粉飾決算をしていない」ということを証明できる、ということも大きなメリットです。銀行に対して「粉飾決算をしていない」ということを証明するのは意外と難しいのですが、経理部長に来てもらえば簡単ですから。

銀行としては、借り手の状況がよくわかるというメリットに加え、銀行内で取締役になれなかった行員の「第二の職場」が確保できるというメリットもあるわけです。一方で、借り手にとっても「経理部長を受け入れたのだから、万が一のときは支援してもらえるに違いない」という安心感を得ることができるわけです。

下請け制度にある2つのメリット

日本企業は、部品メーカーとの取引関係も長期的です。いつも同じところから部品を仕入れていて、その部品メーカーは「下請け」と呼ばれています。毎回複数の部品メーカーから見積りをとって最も安いところから買うという選択肢もありますが、面倒ですし、相手の技術力も誠実さも未知数な企業より、取引実績のある企業から買う方が安心ですから。打ち合わせも「前回どおりで」ですみますし。

下請け制度には、他にもメリットがあります。毎回入札だと、部品メーカーとしては「今回は注文がとれたけれど、次はどうなるかわからない」ので、設備機械の導入に慎重になり、手作業で作ることになりかねません。それは非効率です。下請けとして指名してもらえれば、次からも受注が見込めるので、思い切って設備機械を導入することができ、効率的に作業ができるでしょう。結果として製品価格を下げることができ、発注者にとってもメリットが大きいでしょう。

余談ですが、筆者が新人研修の講師を頼まれた場合、資料を真剣に作るか否か、迷います。来年は別の講師に依頼するのであれば、一回しか使わない資料を作るのに莫大な労力を使いたくないからです。「来年以降もお願いします」と言われれば、真剣に資料を作ることに躊躇しませんから、受講生にとって、ひいては依頼者にとって得なのではないか、と考えています。

新製品の開発に際しても、設計段階から下請けと共同作業をすれば、製品化が決まってから実際の製造までの期間が短縮できます。設計図ができてから部品メーカーを集めて入札するより効率的なのです。

「今後も受注できると決まっていると下請けが手抜きをするのではないか」という懸念はありますが、「手抜きをしたら数年後に下請けを切る」と通知しておけば、そうした懸念は払拭できるでしょう。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家