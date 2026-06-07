石川遼がホールインワン達成で28位浮上 杉浦悠太59位/米下部ツアー
＜BMWチャリティ・プロアマ 3日目◇6日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは第3ラウンドが終了した。石川遼が4番パー3（実測142ヤード）でホールイワンを達成。米下部ツアーでは自身初。米ツアー、日本ツアーをあわせると通算7度目となった。
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1イーグル・3バーディ・4ボギーの「70」でプレー。32位からトータル4アンダー・28位タイに浮上した。杉浦悠太は1バーディ・5ボギーの「75」と落とし、トータル1オーバー・59位タイに後退した。トータル15アンダーの単独首位にベン・コールズ（米国）。トータル9アンダー・2位タイにプレストン・サマーヘイズ、ハンター・アイヒホルン（ともに米国）が続いている。【石川遼のホールインワン】国内男子ツアー・2010年「アジアパシフィックオープン」第2R 6番パー3（187ヤード、8I）・2011年「三井住友VISA太平洋マスターズ」第3R 17番パー3（228ヤード、4I）・2022年「中日クラウンズ」第3R 7番パー3（181ヤード、8I）・2023年「中日クラウンズ」第3R 4番パー3（171ヤード、8I） 米国男子ツアー・2013年「プエルトリコオープン」第3R 8番パー3（185ヤード、6I）・2015年「クイッケンローンズナショナル」第1R 4番パー3（178ヤード、8I）・2026年「BMWチャリティ・プロアマ」第3R 4番パー3（142ヤード）※下部ツアー
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