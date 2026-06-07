テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖氏（52）が6日、自身のインスタグラムを更新。リハビリの現状を明かした。

4月末に仕事復帰を果たしている前園氏。「今日は久しぶりの宮崎に」と飛行機での宮崎への移動を報告した。

「飛行機や新幹線の移動にはだいぶ慣れてきましたが、移動後にはいつも膝まわりの可動域が狭くなり、特に右脚がむくみ痛みます。移動中はなるべく脚を動かして血流を良くし、水分補給も大事です」と現状を明かした。

「リハビリ翌日には足裏や足の甲が張ります」とも。「これは、これまであまり使ってなかった足裏や指で掴む動きから張りがでるのだと思います」としつつ「やれることが増えていく喜びの反面、新しい痛みにも向き合うことになります」とした。

「膝が固まった時には温めたり、半身浴で膝の曲げ伸ばしのストレッチをしたり、動いた後などは必ずアイシングをすることが大切です。リハビリ中のみなさんも一緒に少しずつ頑張りましょう！」と呼びかけた。

前園氏が2月にテレビ東京「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大けがを負った。全治半年だという。