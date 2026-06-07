さかなクン「その美肌の秘訣はもしや…」 常に持ち歩いている“愛用グッズ”に注目集まる「意外でした」「参考になりました」
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛用しているカバンの中身が、スタッフによる抜き打ちで公開され“意外なアイテム”に注目が集まっている。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」図鑑や私服など、全29種類のバッグの中身を一挙公開するさかなクン
◆10キロぐらいある？さかなクンのリュックは大きくて重い
「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェックしたらメディア初公開のものが大漁だった件！」と題した動画は、常々さかなクンのリュックが“パンパン過ぎ”なことを受けて、スタッフが企画したもの。
移動中の車内で、スタッフが「さかなクンって、カバン大きくないですか？」と質問すると、さかなクンは「大きいというか重いですね。結構、筋トレちゃんに近い感じですね（笑）」とコメント。片手でリュックを持ち上げるさかなクンに対し、スタッフが持ってみると「うぅ。。。ちょっと結構…」「お米袋（10キロ）より重いですよ…」と相反するリアクションを見せた。
動画では、そんなリュックの中身を1つずつ紹介。番組等でよく手描きイラストを披露していることからスケッチブック＆クレヨンのセットや魚の剥製＆貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場した。
ほかにも、ゴム製の歯間ブラシや着替えといった生活感あふれるアイテムも。なかでも目を引いたのはシャワーヘッドと米ぬかだ。
◆美肌の秘訣？シャワーヘッドと米ぬかを持ち歩く理由
シャワーヘッドは、「水道水をそのまま浴びるとお魚がゆえに塩素に弱いんです」という理由で持ち歩いているそう。ファスナー付きの保存バッグに入れられている米ぬかは、千葉・館山の家に帰るたびに母親が持たせてくれるもの。茶こしに1回分の米ぬかが玉で入れられており、風呂に入る際に全身に絞りながら使うという。
食品では、自身の小腹を満たしたり、人に配ったりする用に『さかなのスナック』（×3）をバッグに。なお、この日はストックがなかったが、「カツオぶしちゃん、魚肉ソーセージちゃん、サバちゃんの水煮の缶詰さんとかも調達すれば入れるようにしてます」と明かし、「お魚パワーがないと元気に“レッツ・ギョー”出来ないですから！」と話していた。
コメント欄には「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「お母さまからの『米ぬかちゃん袋』でウルッときました 大切なもの全部持ち歩いているくらいのカバンの中身で驚き！」「シャワーヘッドは意外でした」「お肌がきれいですごいなーと思っていたのですが、その美肌の秘訣はもしや米ぬか!!??参考になりました」「意外性のあるものも少しありましたが いつまでも若々しいのは米ぬか効果もあるんですかね」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」図鑑や私服など、全29種類のバッグの中身を一挙公開するさかなクン
◆10キロぐらいある？さかなクンのリュックは大きくて重い
「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェックしたらメディア初公開のものが大漁だった件！」と題した動画は、常々さかなクンのリュックが“パンパン過ぎ”なことを受けて、スタッフが企画したもの。
動画では、そんなリュックの中身を1つずつ紹介。番組等でよく手描きイラストを披露していることからスケッチブック＆クレヨンのセットや魚の剥製＆貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場した。
ほかにも、ゴム製の歯間ブラシや着替えといった生活感あふれるアイテムも。なかでも目を引いたのはシャワーヘッドと米ぬかだ。
◆美肌の秘訣？シャワーヘッドと米ぬかを持ち歩く理由
シャワーヘッドは、「水道水をそのまま浴びるとお魚がゆえに塩素に弱いんです」という理由で持ち歩いているそう。ファスナー付きの保存バッグに入れられている米ぬかは、千葉・館山の家に帰るたびに母親が持たせてくれるもの。茶こしに1回分の米ぬかが玉で入れられており、風呂に入る際に全身に絞りながら使うという。
食品では、自身の小腹を満たしたり、人に配ったりする用に『さかなのスナック』（×3）をバッグに。なお、この日はストックがなかったが、「カツオぶしちゃん、魚肉ソーセージちゃん、サバちゃんの水煮の缶詰さんとかも調達すれば入れるようにしてます」と明かし、「お魚パワーがないと元気に“レッツ・ギョー”出来ないですから！」と話していた。
コメント欄には「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「お母さまからの『米ぬかちゃん袋』でウルッときました 大切なもの全部持ち歩いているくらいのカバンの中身で驚き！」「シャワーヘッドは意外でした」「お肌がきれいですごいなーと思っていたのですが、その美肌の秘訣はもしや米ぬか!!??参考になりました」「意外性のあるものも少しありましたが いつまでも若々しいのは米ぬか効果もあるんですかね」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」など、さまざまな反響が寄せられている。