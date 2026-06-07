低糖質な食事の効果は１食目から出る！生活スタイルを変えずに減量を成功させる方法

体重が減り数値も改善！

ロカボでは食事を摂るたびに食後高血糖が改善されていきます。つまり、はじめたその１食目から効果が出るということ。継続すれば、３か月後には食事前から高かった空腹時血糖値も下がり、１日を通して血糖値が安定するでしょう。その改善率は約80％。実際に、被験者をカロリー制限食とロカボ食という２つのグループに分けて食事指導した結果、ロカボ食のグループだけ血糖値が改善され、中性脂肪も改善したという結果も出ています。

また、糖質制限をはじめると２、３日で体重がストンと落ちることがあります。それまで糖質と一緒に摂っていた塩分摂取も減って、その結果、体にたまっていた余分な水分量が減るためです。余分な水分の貯留によいことはありませんので、体脂肪の減少とともに「鬼に金棒」の効果といえるでしょう。糖質制限で痩せるのは、糖の代わりに脂肪をエネルギーとして消費する体になるからです。

糖尿病と診断された40代の男性がロカボをはじめた結果、３か月後には空腹時血糖値が２７８mgdLから１５７mgdLまで下がったという例もあります。生活スタイルを一切変えず、糖質を脂質やタンパク質、食物繊維に置き換えただけで体はスッキリしたそうです。無理のない食事法を続けた好例といえるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』著：山田悟