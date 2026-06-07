ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦前に会見に臨み、この日60日間の負傷者リスト（IL）に移行したタイラー・グラスノー投手（32）について話した。

グラスノーは5月6日（同7日）のアストロズ戦に先発したが、腰痛を発症し、2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表された。ロバーツ監督は「まだキャッチボールもしていない。背中のけいれんが原因なんだ」としたうえで「背中の状態のせいで制限がかかっている。本人は再開したがっているけど、医師がまだ許可していないし、身体もまだそれを許していない」と状況を説明した。

「当初はもっと短期間で戻れると思っていた。実際には予想より長引いているよ」と想定外の事態となったが、グラスノー不在を埋められるだけの若手投手の成長がある。「若い先発投手を育てるのは球団運営の中でも最も難しいことの一つだからね。エメット・シーハン、ジャスティン・ロブレスキ、そして朗希がやっていることを見ると、本当に特別だと思う」と名前を挙げ、成長を認めた。

「メジャーでの実績がまだ少ない投手たちが、これだけ成功するのは珍しいことだ。由伸だって、アメリカでのメジャー生活を始めたばかりの段階だしね。昨年は限られた投手陣でやりくりしていた。そして今後はブレイク・スネルやタイラー・グラスノーといったベテランも戻ってくる。それは非常に大きい」と投手陣全体の相乗効果を口にし「ただ、今投げている若手たちにとっても素晴らしい経験になっている。ドジャースという組織全体にとって良いことだよ。」と目を細めた。