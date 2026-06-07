＜ポツンと一軒家＞昨年末に大病をした91歳女性、毎朝畑に出るのは…「歩けんようになるから」

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

6月7日（日）は、ゲストに筧利夫と清水くるみを迎えて放送される。

岡山県の山奥でポツンと一軒家を発見。

最寄りの集落で畑作業中の男性に声をかけ、衛星写真を確認してもらうことに。すると、詳しくはわからないものの、ポツンと一軒家の住人に心当たりがあるよう。

「軽トラについてきますか？」と親切な男性の案内で山を登っていくと、やがてビニールハウスらしきものが見えてきた。

そこは、山々が連なる頂のひとつを切り拓いたような場所で、歴史を感じる日本家屋と、斜面には畑が広がっていた。

そこで「こんな山の中でも住めば都なんですよ」と笑顔で出迎えてくれたのは、91歳の女性。

捜索隊の到着からほどなくしてやってきたのは、同居しているという長女（67）だった。

「地元で住んでいる感覚だと“ポツン”というイメージはないのですが…確かに家でいくら歌を歌っても気にならないですね」と、その表情はにこやか。

標高400メートルほどにある山頂を切り拓いたこの地からの景色は、天気が良ければ瀬戸内海まで見渡せられる絶景だ。

毎朝、欠かさずに畑に出ては草取りに精を出しているそうで、「畑仕事をしていないと筋力が落ちて歩けんようになるから」と笑う女性。

凛とした佇まいで91歳の年齢とは思えない立ち振る舞いだが、実は昨年末には大病をして緊急手術をしたのだとか。

まさに人生を味わうような丁寧な暮らしぶりに、スタジオでは清水が「本当に素敵なおばあちゃんで！ 私もこんな暮らしができるかわいいおばあちゃんになりたいなって思いました」とあこがれる。