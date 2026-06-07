古書店「港」を営む村上巨樹さん＝4月、岩手県花巻市

ミャンマーの音楽を軸に、現地の魅力を発信する古書店「港」が岩手県花巻市にある。2021年の軍事クーデター以来、不安定な政情が続くミャンマー。店主の村上巨樹さん（44）は「複雑な情勢だけでなく、そこで暮らす人々が紡いできた文化や魅力にも触れてほしい」と語る。（共同通信＝大森瑚子）

大学進学を機に東京で生活した後、体調を崩した母を心配し、2012年に花巻市に帰郷した村上さん。音楽全般に精通し、ギター教室を主催しながら、独学で作曲に取り組んでいた。

あるとき動画サイトでミャンマー音楽をふと聞いたところ、初めて耳にするまか不思議なリズムに衝撃を受けた。「こんな音楽があったとは」。それまでに聞いたクラシックやポップス、各国の人気音楽とも違う奥深さにのめり込んだ。

2016年に初めて現地を訪れて以降、定期的に通うように。少数民族が住む村を訪ねたり、伝統的な結婚式に参列したりしながら、現地の音楽を研究してきた。

しかしクーデターで状況は一変。抵抗する市民は抑圧され、犠牲者も出た。村上さんが半年ほど前に訪れた際には、街中に国軍の見張り小屋が点在。飲食店で食事中には、地元住民に「食べ物を分けて」と話しかけられ、貧富の差の拡大を実感した。

古書店「港」は2024年10月、「文化を拠点に人が集える場所をつくりたい」との思いを込めて開いた。ミャンマー音楽の紹介にとどまらず、現地にゆかりのある関係者と対談し、市民生活の変遷などを報告するイベントも開催。さまざまなジャンルの本やレコードに加え、ミャンマーの食材や雑貨も並べる。

村上さんは意気込む。「ここに来れば、普段の生活を超えた情報との出会いがある。そんな港のような場所にしたい」

レコードやミャンマーの食材なども扱う古書店「港」＝4月、岩手県花巻市