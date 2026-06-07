何やら聞こえてきた大きな物音。飼い主さんが気になって見に行くと...？兄弟猫による微笑ましい光景が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「可愛すぎて辛ぇ...マジで可愛い」「可愛すぎて悶えた」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『すごい物音』が聞こえて見に行ったら、猫たちが…思わず笑みがこぼれる『尊すぎる様子』】

朝から兄弟ゲンカ勃発！

YouTubeアカウント『Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）』に投稿されたのは、仲良し兄弟猫「牛太郎くん（ぎゅうちゃん）」と「百太くん（ももちゃん）」の様子。この日、朝から「すごい物音」が聞こえたという飼い主のパパさん。

物音がした部屋を確認してみると、兄弟ゲンカの真っ最中の2匹の姿があったそう。とはいえ、その喧嘩は本気というよりも、前足でペチペチし合うなんとも可愛らしいものだったのだとか。

その後、ぎゅうちゃんは勢いよく2階へ駆け上がってしまい、ももちゃんは階段の下で待機。兄弟の間で気まずい空気が流れているように感じたのかパパさんは、2階に行ってしまったぎゅうちゃんを呼んでみたといいます。

ぎこちない2匹…

しかし、ぎゅうちゃんが降りてくる気配はなく、探しに行ったところ、すぐにぎゅうちゃんを発見！その後、ぎゅうちゃんは1階に降りていき、ももちゃんと再会したそうですが、兄弟の距離はどこかぎこちない様子だったのだとか。

そこでパパさんは、2匹のお気に入りだというエコバッグを使って仲を取り持つ作戦を思いついたそうです。

エコバッグで上機嫌！

すると作戦は大成功！まずはももちゃんがエコバッグに夢中になり、ご機嫌な様子で遊び始めたといいます。そして、ももちゃんが満足して離れると、今度はぎゅうちゃんがやってきて同じようにエコバッグを堪能。

そこへももちゃんも加わり、エコバッグの上で仲良くニャンプロが始まったそうです。結局仲良く喧嘩するぎゅうちゃんとももちゃんなのでした。

投稿には「可愛すぎて辛ぇ...マジで可愛い」「可愛すぎて悶えた」「ペチペチボクシング可愛い～w」「ケンカするほど仲が良い証拠」「エコバッグならぬネコバッグ」「まったく可愛いんだから」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）』では他にも、ぎゅうちゃんやももちゃん達の可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。