バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ、１０日開幕、中国）に向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じた主将の石川祐希（ジラート）は「いい練習ができている。（ロラン・ティリ）監督を含めたミーティングでは表彰台を目指してというところと、今季は“全てはアジア選手権のために”と考えているので、（ＮＬは）そういった大会にしたい」と意気込みを語った。

イタリアリーグを終えて５月２０日帰国後、同２６日に合流し、急ピッチでチームにコミットしてきた。２月に負傷した右膝の状態については「合流してからいい状態でできている。イタリアにいた時よりも状態はいい状ので、パフォーマンスを高く出せるのではないかと思います。痛みは完全にないわけではないけど、テーピングをしながら痛みがない程度にできるようになっているのと、痛みが出る回数が減ってきている」と状態は高まってきているという。

ティリジャパンの２季目は２８年ロサンゼルス五輪に向けた重要なシーズン。９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、ロス五輪切符を得られる。世界ランク７位の日本のＮＬ１次リーグ第１週の初戦は１０日に中国・臨沂で世界ランク１８位のウクライナと激突し、同国では４試合を行う。ＮＬでは２大会ぶりのメダルで秋の陣に弾みをつける。主将は「あくまでアジア選手権にピークを持って行く。（ＮＬは）優勝できたらいいけど、優勝にこだわっているわけではない。バレーの内容にこだわっていく」と気を引き締めた。

◆ネーションズリーグ 女子は１９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本は中国、フランス、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・寧波）の計８チームが決勝大会に進む。