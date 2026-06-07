バレーボール男子代表が7日、ネーションズリーグ（VNL）第1週が行われる中国に向けて出発する羽田空港で取材対応した。トルコ1部の強豪ジラート・バンクへの来季移籍が正式発表されたばかりの石川祐希主将は「うれしい思いと安心している思いがある。より日本代表の方にフォーカスしたい」と語った。

ネーションズリーグでは表彰台を目指すが、今季の最大の目標は優勝で28年ロサンゼルス五輪切符を得られる9月のアジア選手権（福岡）。石川は「雰囲気は非常に良い。練習も良い形でできていた。良い準備はできているので、良い状態で入れる」とし「僕たちはアジア選手権で優勝することが一番大事。あくまでアジア選手権でピークを持ってくる通過点。表彰台に上る経験は必要だが、こだわる必要はない。良い内容でプレーしていければ結果もついてくる」と冷静に語った。

代表合宿中には、大麻取締法違反（所持）で佐藤駿一郎容疑者が逮捕される事案が発生。今月4日には石川主将が日本協会を通じ「キャプテンとして非常に重く受け止めております。私たち選手一同、この事実を重く受け止め、日本代表としての責任と自覚を改めて胸に刻み、強化活動をさせていただきます」などと声明を発表していた。この日、改めて受け止めを問われた石川は「声明を出させて頂いた通り。それが全てです」と語った。

ロラン・ティリ監督は「選手たちのフィジカルも良く、モチベーションも高い。練習の質の高さに驚かされた」とチームの状態を語り、佐藤容疑者逮捕については「人生ですので、こういったアクシデントは起こる。自分たちのコントロールできないところなので、我々が集中できるところに集中する。できることを一生懸命やる」と話した。