100均のシートがすごい！有名ブランドでも使われてるアレ入り！買わなきゃ損なお得商品

ダイソーで気になるボディシートを見つけたので試してみたのですが、100均とは思えない実力の高さに驚きました！パッケージに「オトナ女性のエチケットケア」とある通り、気になるニオイをさっぱり拭き取ってくれる優秀なシート。有名ブランドの商品にも使われている成分配合で、香りもやさしく使い心地が良いですよ。

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商品情報

商品名：＆．ボディシート（オトナのエチケット、20枚）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480937069

有名ブランドでも使用！あの成分入りの凄いボディシートをダイソーで発見

毎年この季節になると、ダイソーにはさまざまなタイプのボディシートが登場。その中でも気になる商品を発見しました。

それが、この『＆．ボディシート（オトナのエチケット、20枚）』という商品。20枚入りで110円（税込）のボディシートです。

「オトナ女性のエチケットケア」という文言に惹かれて購入してみました。気になるニオイの元を、さっぱり拭き取れるそう。

気温が上がり汗をかきやすい季節に、まさにピッタリのアイテムです！

年齢とともに減少していくといわれている甘い香り「ラクトン」が含まれているのが最大のポイント。

このラクトンは、有名メーカーのスキンケアブランド「デオコ」などの商品に含まれている成分です。100均の商品にも使われているのが凄いと思いました！

汗のベタつきとニオイをさっぱり拭き取れて快適！

運動後に汗をかいたところに使いましたが、汗のベタつきを拭き取ると一気にサラサラに！シートは柔らかく、肌当たりが良く刺激も感じませんでした。

汗や皮脂の不快なニオイもさっぱり。ピーチとフローラルの華やかでやさしい香りに包まれます。

使用前は汗のニオイと混ざるかも…と思いきや、汗のにおいが拭き上げることでかなり軽減するのに加え、甘い香りがかすかに残る程度で使いやすい印象。メーカー品を買えなくなるレベルの名品でした！

今回は、ダイソーの『＆．ボディシート（オトナのエチケット、20枚）』をご紹介しました。

100円でリピートしやすいのも嬉しいかぎり！汗をかくこの季節の強い味方になってくれそうです。

コスパの良いボディシートをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。