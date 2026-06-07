今入手困難…！メイクブラシの持ち運びに便利！100均で人気の専用ケースを使ってみた

ダイソーで今人気を集める『メイクブラシ入れケース』。店頭からすぐ姿を消した新作商品が、運よく購入できたので使ってみました！合計8本までのメイクブラシをスマートに収納できて便利。くるくると巻いてコンパクトに持ち運べるので、旅行やジムにもぴったりですよ。

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商品情報

商品名：メイクブラシ入れケース

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939063

今人気を集めるダイソーの新作『メイクブラシ入れケース』とは？

今回ご紹介するのは、ダイソーの『メイクブラシ入れケース』。メイクブラシの持ち運びに便利なEVA素材のケースです。

新作ですが、すぐ店頭から姿を消してしまった人気商品。筆者は運よくゲットできたので、試しに購入してみました。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、美容グッズ売り場に陳列されていました。

大サイズ×1、中サイズ×2、小サイズ×5のポケットに分かれており、合計8本までのメイクブラシを収納することができます。

ダークカラーのケースなので汚れても目立ちにくい点、EVA素材で汚れを拭き取りやすい点がいいなと思います！

バッと開くと、どこにどのメイクブラシがあるか一目瞭然！ガサガサと探す手間が省けます。

口ゴム付きで、メイクブラシが勝手に抜け落ちにくいのも高評価◎

カバー付きなので、ブラシ部分をしっかり覆うことができ、他の物に触れにくく衛生的。

バッグやポーチなどを汚しにくく、快適に持ち運べるのも助かります。

ただ、仕切りが細かいため、細いブラシのスペースが多めなのが気になりました。小のスペースは特にタイトなつくりなので、抜け落ちにくいメリットがあるものの、出し入れは雑にはできません。

このタイトさが、急いでいるときには煩わしく感じることもあります。個人的には、もう少しゆとりのあるつくりだとパーフェクトでした。

くるくると巻いてまとめれば、このまま旅行やジムなどにも持っていける手軽さが、お気に入りポイントのひとつです。

バンドで留めるタイプなので、ササッと身支度できてスマートです。

買う前に知っておきたい注意点！

素材的に水に強そうですが、パッケージには「洗濯しないでください」と書かれているのでご注意を…！

洗って気持ちよく使いたいという方には不向きかな…というのが正直なところ。拭いて手軽にお手入れするから十分！という方には、布タイプよりもお手軽で使い勝手が良いと思います。

今回は、ダイソーの『メイクブラシ入れケース』をご紹介しました。

日常はもちろん、旅行先やジムなどにも、しっかりフルセットのメイクグッズを持ち歩きたいという方にぴったりなアイテム。今人気の商品なので、運よく見つけられたらぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。