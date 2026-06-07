◆米大リーグ ブルージェイズ６―４オリオールズ（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた２回一死一、三塁から左前同点適時打を放ち、続く３回の第２打席で左前打を記録。渡米後３試合連続マルチ安打を達成した。４打数２安打１打点１三振で打率は２割３分５厘。これで、５戦連続安打＆１３戦連続出塁。今月は５試合で４度の複数安打をマークした。

安打量産モードに突入した岡本について、シュナイダー監督は「左肩を閉じた状態を保とうと、色々取り組んでいると思う。そこが良くなっている」と好調の要因を語る。５月２３日に２割１分３厘だった打率は、２割３分５厘まで上昇。特に、空振りが増えていた外角の変化球のスイングに修正の跡が伺える。「午後３時開始の試合は、時間が経過するにつれてボールが見えにくくなってくる」（シュナイダー監督）という中、２打席目は、外角へ落ちる球に体勢を崩されながらも、肩が開かず、最後は左手１本で拾い、左前に運ぶ技あり打を披露した。

指揮官は、５回の走塁についても言及。「もともと彼のリードは積極的だったけれど、あの場面で得点を確実にするために（二塁と三塁の間で）一旦、止まるという意識は、とても好ましい」。マルチ安打に加え、チームの得点を最優先とした頭脳的走塁判断にも満足そうだった。