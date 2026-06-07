◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が本拠でのエンゼルス戦で先発マウンドに立ち、で大谷に並ぶ日本人トップの６勝目を狙う。

この日、一度はスミスが先発マスクと発表されたが、その後ラッシングに変更となった。ロバーツ監督は試合前会見で「今朝起きたら首が痛かったようだ。寝違えがあった。まあ、どちらにせよ、この３試合のうち１試合は休ませるつもりだった。なので、ここは無理せず、ラッシングに『お前が行け』とサインを出せる状況だったのは良かった」と明かした。

スミスについては「明日にはスタメンに戻れると期待している。今日も無理すれば試合に出場できたかもしれないが、無理させる必要はないと判断した」と話した。寝違えの理由に関しては「寝相が悪かったか、枕が合わなかったんじゃないか（笑）。詳しくは分からない」と語った。

また、大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメン。連続試合安打が「７」、連続試合出塁が「１９」で止まった翌日、得意の６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号に期待がかかる。