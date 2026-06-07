サッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が、「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に出演。サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の注目選手に言及した。

愛知県出身のチョン氏は、朝鮮大学校から２００６年に川崎入団。ボーフム、ケルン（ドイツ）などでプレーした後、２２年にＪ２町田で引退した。

番組では日本代表の練習の様子などを放送。１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦で対戦するオランダについて、チョン氏は「サイドバックが上がったそのスペースを狙われがち」と指摘。「缶蹴りをイメージして下さい。鬼が相手を捕まえに行こうとして缶が空いている。僕がその缶を蹴りに行く」と説明したところで、スタジオの反応を受けて「…何の話？！リアクション薄すぎてびっくりしたわ〜」とクセのあるツッコミで笑いを誘っていた。

続けて「サイドバックが高い位置を取るので後ろが空くんです。（日本の）サイドハーフの選手がセンタリングを上げて最後、決めるのは上田綺世です」といい、注目している上田について「彼はオランダでプレーしている。今回、彼が（２０２５―２６シーズンの国内リーグで２５得点を挙げ）得点王を取ったので、Ｗ杯でもたくさんのゴールを決めると思います」と期待した。