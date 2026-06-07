水面が近くなって息がしやすい！水泳初心者が真っ先にマスターしたい「2秒ストップ」の呼吸法【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

２秒止めればイイことだらけ「止める」と呼吸がしやすい

「吐く」の次に「止める」が大事な理由は、とてもシンプル。「止める」ことで得られるメリットがいくつもあるからです。

まず、カラダを水面に近い位置でキープしやすくなります。逆に言うと「止める」ターンがないと、足がどんどん沈みます。水中の下の方にカラダがあると、水面が遠くなるので、「パッ」と素早く息継ぎを行うことができません。いわゆる“溺れている人〟のような泳ぎになってしまうヒトのほとんどは、これが原因です。吐く前に止める時間を入れることで、水面に近い位置を維持できますし、吐くターンを経ても、カラダが沈むのを最小限に抑えられます。

また、ずっと吐き続けたり、ずっと吸い続けたりしていると体力が奪われて、カラダが“しんどい〟状態に陥ります。「止める」動作がひとつ入るだけで「休憩」する時間が生まれるので、息継ぎもラクにできるようになるのです。

＼２～３秒止めるだけでホンマにラクになるで／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン