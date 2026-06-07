腹筋運動から見直すピンポイント筋トレとは！？

腹筋運動から見直すピンポイント筋トレの基本

ピンポイントで鍛えることの重要性はわかっても、従来のトレーニングとは具体的にどう違うのか、まだイメージするのは難しいことでしょう。そこで、腹筋運動を例にもうすこし掘り下げてお伝えします。

腹筋運動をしたことがないという人は、ほとんどいないでしょう。にもかかわらず、正しい知識に基づいたフォームで指導されているとはいえないのが現状です。腹筋運動の中で最もポピュラーなのは、二人一組になって一人が足首を押さえ、仰向けに寝た状態から上半身を垂直に起こし、再び仰向けに寝る「シットアップ」と呼ばれるもの。昔から学校の体育の授業や部活動などに取り入れられていました。実はこのシットアップは腹筋に効きにくい腹筋運動法なのです。

腹筋とは、腹筋群(腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋)の総称です。しかし、シットアップでは股関節の前にある腸腰筋など腹筋以外の筋肉に負荷が分散し、お尻を上下動させる反動を使ってしまいがち。それではピンポイントで鍛えているとはいえません。

それに、あまり知られていませんが、ヒトは仰向けの姿勢が苦手。四つん這いで歩いていた長い歴史に比べれば、二足歩行になったのはごく最近で、お腹側よりも背中側の筋肉のほうが発達しています。

苦手な姿勢で行う腹筋運動は、首や腰など、腹筋以外の部位に負担がかかりやすく、適切に行わないとリスクも伴います。

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二