パドレスのマニー・マチャド内野手（33）が、野球が統計偏重になりすぎている現状に苦言を呈したとスポーツサイト「ザ・スコア」が6日（日本時間7日）に報じた。

マチャドは報道陣に対し、「アナリティクスなんてなくなればいいのにと思うよ。数字が多すぎる。本当に統計が多すぎるんだ。スコアボードに表示されているものの半分は何なのかさえ分からない。追いかけるだけでも大変だ。特に投手関連の数字だよ。FIPとか何とか。あれって何なんだ？」と語った。

7度のオールスター選出を誇るマチャドは、野球がチームスポーツである以上、個人指標が過度に重視される現状に違和感を抱いているという。「試合に勝つにはチーム全体が必要なんだ。一人だけじゃ勝てない。もちろん、一人の選手がチームを引っ張ることはある。でも野球はチームスポーツだ。たった一人の選手で優勝することなんてできない。優勝するにはチーム全員の力が必要なんだ。だから、どうしてこんなにたくさんの統計を作り出しているんだ？それこそが今の野球の問題だと思う」と語った。

ちなみに、マチャドが例に挙げたFIP（FieldingIndependent Pitching）は、守備の影響を排除して投手を評価する指標で、被本塁打、与四球、死球、奪三振から算出される。マチャドは、現在の野球が個人指標を重視する一方で、勝利への貢献やチームメートとの連携、クラブハウスでのリーダーシップといった要素が軽視されていると感じているのだろう。

打率よりxBA（予想打率）、20勝よりFIP、打点よりwRC＋（打撃得点創出力）といった議論が主流となり、実際の結果より将来予測を重視する傾向も強まっている。おそらくマチャドが言いたかったのは、「現場でプレーしている選手の感覚や勝負勘まで数字だけで説明できると思うな」ということではないだろうか。