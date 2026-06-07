今回は、35歳の彼女を捨てて、20歳の女に走った男の末路についてのエピソードを紹介します。

何もかも失った…

「つい最近まで飲食店を経営していた俺。飲食店の開業資金は、婚約までしていた35歳の彼女が全額出してくれました。また、彼女は接客や料理をてきぱきとこなし、常連客もたくさんつきました。

そんなある日、バイトとして入ってきた20歳の女性に一目ぼれし、彼女と別れてその子と一緒になろうと思ったんです。そこで彼女を振りましたが、それが地獄の始まりでした。

婚約中に浮気したことで、彼女から慰謝料を請求され、さらに店の開業資金の返金も求められました。開業資金を払う余裕なんてなかったので、仕方なく店は彼女に譲りましたが、慰謝料も重なり一文無しに……。さらに20歳の女性には『あんたが経営者だから一緒にいただけで、あんたのことなんて全然好きじゃなかった』と言われ、愕然としました。『俺、何やってんだろ……』と思いました」（体験者：30代男性・無職／回答時期：2025年9月）

▽ まぁすべては自分の行いの結果ですよね。これからどうするつもりなのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。