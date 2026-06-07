気づけば後回しにされてる…。恋愛で軽く扱われやすい女性の特徴
最初は頻繁に連絡が来ていたのに、気づけば男性の都合が優先になっている。そんな恋愛には共通する流れがあります。軽く扱われやすい女性は、無意識のうちに“受け入れすぎる行動”を取っているものです。
“急な誘い”を断れない
当日の誘いでも、予定を変えて会っていませんか？もちろん会いたい気持ちは自然。ただ、毎回応じていると、「自分のタイミングで会える人」になりやすくなります。後回しにされやすい女性は、断ることが苦手です。
“曖昧な約束”を受け入れている
「また連絡するね」「今度行こうね」で終わっていませんか？具体的な日程も決まらないまま待ち続ける状態が増えると、関係の主導権は相手側に寄ります。軽く扱われやすい女性は、そんな風に“はっきりしない状態”を長く受け入れがちです。
“嫌われたくない”が先に来る
本当は嫌なことがあっても、言えずに飲み込んでいませんか？小さな違和感を流し続けるほど、「どこまでやっても大丈夫」と思われやすくなります。後回しにされる女性は、自分の気持ちより関係維持を優先しやすい傾向もあるでしょう。
軽く扱われやすい原因は断れない、曖昧さを受け入れる、我慢するといった行動の積み重ねによるもの。男性から大切にされる女性は、相手を大切にしながらも、自分の気持ちを後回しにしません。その違いが、扱われ方の差につながっていくのでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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