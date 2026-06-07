今回の主役は《バナナ》だって♡【スタバ】の「新作」が気になるぅーーーッ！

初夏の陽気が心地よい今の季節、冷たいドリンクや甘いスイーツが恋しくなる人も多いのでは？【スターバックス】からは、バナナの風味を存分に楽しめる新作ドリンクとフードが登場しました。コーヒーのほろ苦さを合わせた一杯や、お祭りの屋台を連想させるような組み合わせのスイーツなど、魅力的なラインナップをご紹介します。

意外にも甘さ控えめ！ すっきり飲める軽やかドリンク

スタバの新作である、エスプレッソの風味とバナナの味わいを組み合わせた「バナナ アフォガート フラペチーノ®」。実食した@megumiko_maniaさんによると、「意外と甘さは控えめ するする飲めてしまう」とのこと。筆者のオススメはエスプレッソ追加で、少し大人な味わいを楽しむこと。逆にエスプレッソ抜きなら、よりスイーツ感が際立つので、ぜひ真似してみて。

ビジュアルも可愛い、おやつにぴったりなドーナツ

黄色いコーティングにチョコレートを合わせた、見た目のインパクトも抜群な「バナナチョコドーナツ」。@megumiko_maniaさんいわく「味わいはまさにチョコバナナ」で、「チョコの味わいもしっかり」楽しめるそう。コーヒーと一緒に贅沢なデザートタイムを楽しんだり、親子でお祭り気分を味わったりすれば、お腹も心も満たされそうです。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里