◆米大リーグ ブルージェイズ６―４オリオールズ（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠地・オリオールズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、渡米後初の３試合連続マルチ安打を達成した。０―１で迎えた２回１死一、三塁から左前同点適時打を放ち、続く３回の第２打席で左前打を記録。４打数２安打１打点１三振で、打率は２割３分５厘となった。これで、５戦連続安打＆１３戦連続出塁。今月は５試合で４度の複数安打をマークし、安打量産モードに突入した。

試合後の主な一問一答は以下の通り。

―３試合連続のマルチ安打。 「勝ったことが一番良かった。打ててよかったなと思います」

―第２打席は、外角の変化球に左手１本で対応した。

「振ってしまう時もありますし、打てるときもあります。ずっといい結果っていうわけでもないんで。打てるようにやっていきたい」

―オリオールズと短期間での再戦で、相手先発投手に対応力をみせているが。

「どうですかね。打てる時もあれば、打てない時もあるっていうところでは、変わりないと思います。今回打ったから、次打てるのかと言われたら、打つ気ではいますけど、そうでないのが、野球でもありますし。そこは、ちょっとわからないです」

―前回対戦からのフィードバックが、うまく結果につながっているか。

「野球はそうやって毎日が試合ですから、当たり前のことをやってるだけです」

―最近はトロントも気温が上がって屋根が開く試合が多い。

「気持ちいいなと思いますね。また違う球場でやっているような感じで。（ボールの見え方は）まぶしい時もあれば、まぶしくない時もあるという感じですかね」

―５回の走塁はあえて二、三塁間に挟まれて走者を返す意識か。

「そうですね。１点入ればいいなと。それで送球がそれて自分もセーフになれればいいかなと思うところがあって、無理やり行きましたね。よりホームがセーフになる確率を増やした方がいい。それは、みんなやることで、今に始まったことではないと思いますけど」